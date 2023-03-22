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МК: В провале российского концертного тура певицы Таисии Повалий обнаружили украинский след

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МК: В провале российского концертного тура певицы Таисии Повалий обнаружили украинский след
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Фото из открытых источников

Звезда эстрады Таисия Повалий больше года живет в России. На днях артистка отправилась на гастроли в Сибирь. Певица планировала провести несколько выступлений, сообщает "Московский Комсомолец".

Однако запланированный тур украинской певицы неожиданно был сорван. Билеты на концерт продавались плохо. Таисия не смогла собрать аншлаг ни в одном из городов. Ранее за каждое выступление на сцене Повалий получала около миллиона рублей.

По мнению экс-директора Софии Ротару, произошло это из-за украинского конфликта.

"Все понимают, что она с Украины. Сейчас граждане настроены патриотично. Они не разбираются: на чьей стороне Повалий или Лорак", - сказал продюсер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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