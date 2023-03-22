Музыкальный критик Бабичев объяснил, почему The Weeknd вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Канадский исполнитель The Weeknd (настоящее имя Эйбел Тесфайе) является очень старательным и талантливым музыкантом. Даже если он на время пропадает, то обязательно возвращается с очередными хитами. Об этот заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Продюсер решил прокомментировать новость о включении артиста в Книгу рекордов Гиннесса.

"Слушая его песни на радио даже без объявления легко можно понять, что это именно The Weeknd. Ему не нужно признание коррумпированных продюсеров или академиков "Грэмми". Любовь народа не исчисляется статуэтками. Ему нужно, чтобы люди приходили на концерты, хорошо отзывались на его треки и подпевали", — считает эксперт.

Бабичев назвал певца "настоящей рабочей лошадкой". По словам критика, The Weeknd верен себе, своим ценностям, идеалам, что в итоге вылилось в попадание в Книгу рекордов Гиннесса.