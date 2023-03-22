Музыкальный критик Сергей Соседов продемонстрировал свои навыки пения в караоке-клубе

Знаменитый музыкальный критик Сергей Соседов поделился со своими поклонниками навыками пения. В Сеть попали кадры, на которых видно, как он поет в караоке-клубе. Об этом стало сообщило Telegram-сообщество.

В комментарии к видеоролику Соседов оставил подпись. Он отметил, что принял участие в съёмках телесериала «Евгенич». Как известно, Соседов в российском многосерийном фильме сыграл самого себя. К слову, премьера третьего сезона комедии состоялась 13 декабря 2023 год.

Историк музыки исполнил отрывок из легендарной композиции Эдиты Пьехи «Белый вечер». К посту критик прикрепил фотографию. На снимке он сидит за одним столом с исполнителей Сергеем Жуковым и журналистом Отаром Кушанашвили.