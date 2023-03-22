Новый Принц Гарри пошел по стопам своего брата принца Уильяма

Принц Йоаким, который является младшим сыном королевы Дании Маргрете, вместе со своей семьей решил переехать в Америку. Там он будет работать в посольстве Дании при Минобороны.

Такое решение принца вызвало у датчан беспокойство. Они опасаются, что Йоаким не вернется больше на Родину. Это напомнило ситуацию, которая произошла с принцом Гарри. Тот покинул свою страну и фактически отрекся от родных.

Причиной отьезд могли стать проблемные отношения между Йоакимом и его матерью. Младший сын короля Карла уверен, что его семья несправедливо оскорблена, как и он сам.

В минувшем году королева Маргрете лишила детей своего младшего сына титулов «принц» и «принцесса». Также у них нет права называться «Его и Ее Величеством». Такое решение обидело не только самого Йоакима, но жену и детей. Принц публично выразил свое недовольство действиями звездной матери.