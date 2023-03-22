Певец Валерий Сюткин сообщил, что считает Жанну Агузарову безответственным человеком

Российский певец и композитор Валерий Сюткин вспомнил о своей совместной работе с Жанной Агузаровой. Выяснилось, что певица безответственно относилась к обязанностям, будучи в составе группы.

По словам солиста «Браво», исполнительница использовала любую возможность, «чтобы не работать». Доходило до того, что музыканты вышибали дверь в квартире, где проживала Жанна, чтобы вывезти певицу на гастроли.

«В результате из Самары она сбежала, не отработав до конца тур. В финале у нас были намечены выступления в Москве, Питере, Киеве», — вспомнил Сюткин.

Артист добавил, что по отношению к иным участникам группы поступок Агузаровой стал предательством. Валерий уточнил, что в то время поклонники шли на концерт именно на Агузарову. Но на деле получалось, что Сюткин и Роберт Ленц пели вдвоем.