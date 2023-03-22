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Певица Надежда Бабкина отметила свой 79-й день рождения в компании Евгения Гора

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Певица Надежда Бабкина отметила свой 79-й день рождения в компании Евгения Гора
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Фото из открытых источников

Надежда Бабкина два дня назад отпраздновала день рождения. Артистке исполнилось 79 лет. На праздничном торжестве также был замечен ее молодой возлюбленный Евгений Гор.

Напомним, несколько недель назад в СМИ заговорили о расставании певицы с мужем после 20 лет совместной жизни. Также Бабкину заподозрили в романе с молодым фигуристом Сергеем Рябковым. Хотя мужчина вскоре опроверг эти слухи, отметив, что с Надеждой Георгиевной его связывает только дружба. А новым избранником певицы оказался Евгений Гор, он тоже прибыл на мероприятие.

После окончания праздника артистка опубликовала в соцсети видео, на котором можно увидеть, что Евгений спел имениннице песню в качестве подарка. Также Бабкину поздравил внук Георгий, поблагодарив за заботу и пожелав всего самого лучшего в жизни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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