Певица Надежда Бабкина отметила свой 79-й день рождения в компании Евгения Гора

Надежда Бабкина два дня назад отпраздновала день рождения. Артистке исполнилось 79 лет. На праздничном торжестве также был замечен ее молодой возлюбленный Евгений Гор.

Напомним, несколько недель назад в СМИ заговорили о расставании певицы с мужем после 20 лет совместной жизни. Также Бабкину заподозрили в романе с молодым фигуристом Сергеем Рябковым. Хотя мужчина вскоре опроверг эти слухи, отметив, что с Надеждой Георгиевной его связывает только дружба. А новым избранником певицы оказался Евгений Гор, он тоже прибыл на мероприятие.

После окончания праздника артистка опубликовала в соцсети видео, на котором можно увидеть, что Евгений спел имениннице песню в качестве подарка. Также Бабкину поздравил внук Георгий, поблагодарив за заботу и пожелав всего самого лучшего в жизни.