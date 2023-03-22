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Полина Гагарина призналась, что участников «Фабрики звезд» «сталкивали лбами» ради рейтинга шоу

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Полина Гагарина призналась, что участников «Фабрики звезд» «сталкивали лбами» ради рейтинга шоу
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Фото из открытых источников

Полина Гагарина во время последнего интервью с журналистами заявила, что всех участников вокального телевизионного шоу «Фабрика звезд» специально «сталкивали лбами».

«Не совсем постановочно, однако нас действительно сталкивали лбами, причем намеренно, пытаясь вызвать конфликт для того, чтобы было на это зрителям было интересно смотреть. Мы при этом не знали, что «на свободе» происходит (то есть вне стен проекта - прим.ред.), о чем там говорили, что обсуждали», — вспоминает певица.

Гагарина добавила, что этот период в ее жизни был как «страшный сон». По словам Полины, участвовать в шоу ей было тяжело, и она не хотела бы вновь пережить подобные ощущения.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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