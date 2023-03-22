Пресняков рассказал, как подсидел Агутина и сошелся с Бастой в телешоу «Голос»

Владимир Пресняков занял одно из судейских кресел на шоу «Голос». Он стал новым членом жюри вместо Леонида Агутина. Многие шутили, что певец «подсидел» своего коллегу.

Также поклонники проекта считали, что муж Анжелики Варум обидится на приятеля, однако они ошибались. Как отметил Пресняков, он и ранее общался с ним о проекте и знал много о том, как он создаётся. Когда его утвердили в качестве наставника, у них с Леонидом состоялся длительный разговор. Пресняков 30 часов беседовал с коллегой по телефону, во время разговора дал ему дельные советы. Мужу Натальи Подольской опытный наставник порекомендовал отправиться с воспитанниками в караоке и спеть несколько песен для себя.

Пресняков остался доволен тем, как у него складываются отношения с рэпером Бастой. Они сразу же нашли общий язык благодаря похожему чувство юмора.