Пресняков рассказал, как подсидел Агутина и сошелся с Бастой в телешоу «Голос»

Екатеринбургские старшеклассники получили повестки в военкомат для уточнения данных. Об этом сообщил один из местных жителей. Хотя школьники совсем
По статистике, мужчины в два раза реже обращаются к врачам, чем женщины. Взрослые и рассудительные люди сторонятся людей в белых халатах. При этом
Сестра Евгения Ройзмана* (признан иноагентом) в обсуждении под одним постов на странице Юлии Крутеевой (супруги Евгения Ройзмана) в социальной сети
Алла Пугачёва сейчас проживает с семьёй в Израиле. Певица прекратила концертную деятельность, хотя продолжает активно участвовать в светской жизни.
Агата Муцениеце выступила в финальной части телешоу "Абсолютно другая нага", заменив юмористку Екатерину Варнаву. В новом выпуске артистка вышла на
Новый многосерийный фильм «Экстраполяция» от Apple, который вышел 17 марта 2023 года, показал Петербург в условиях апокалипсиса. Действия в
Желчнокаменная болезнь – нередкая болезнь у любителей острого и жареного. Российские врачи рассказали, как можно избежать болезни и почему
Портал «КП Екатеринбург» пишет, что у жительницы Екатеринбурга после приема у стоматолога начала гнить верхняя челюсть. Елена Ворошнина в
Жительница Мариуполя по имени Ирина, которая в ходе незапланированной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным назвала жилье,
Весной организм сталкивается с недостатком сил, нехваткой витаминов. В итоге появляются постоянные простуды и сезонный подъем эпидемии ОРВИ и гриппа.