Раскошелится на $200 тысяч: Анна Нетребко наказала Метрополитен-оперу из США

Руководство Метрополитен-оперы отстранило Анну Нетребко от выступлений за отказ сделать «правильное» политическое заявление. Но адвокаты певицы добились внушительной компенсации в американском суде. В частности, было постановилено, что артистка имеет полное право поддерживать президента России Владимира Путина.

27 февраля минувшего года американская Метрополитен-опера объявила о приостановке связей с артистами РФ, а уже 3 марта руководство труппы отстранило Нетребко от выступлений за отказ осудить свою страну и Путина. Её роли передали украинке Людмиле Монастырской. Сотрудничество с Анной прекратили в Баварской государственной опере.

Сначала исполнительница сообщила в соцсетях, что она за мир во всем мире, а затем назвала себя «не политическим человеком» и взяла «творческий перерыв». В тоге в суде в США российская певица добилась выплаты от Метрополитен-оперы в размере 200 тысяч долларов за отмену выступлений после начала СВО. Компенсация включает в себя оплату 13 выступлений оперной дивы, которые были запланированы и по которым был ранее подписан контракт.