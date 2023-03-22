Российская телеведущая и певица Ольга Бузова подверглась нападению на концерте в Дубае

Ольга Бузова рассказала своим поклонникам о неприятном инциденте, который с ней произошел в ОАЭ. Неизвестный молодой человек накинулся на певицу. Во время потасовки он разбил губу телеведущей.

Звезда находилась с гастролями в Дубае. Во время выступления одному неадекватному поклоннику удалось прорваться на сцену и напасть на Бузову. Парень в капюшоне попытался забрать у артистки микрофон. В результате он разбил звезде губу. Несмотря на это Ольга довела концерт до конца, а мужчину вскоре увела охрана.

Позже певица призналась, что она не обращает внимание на негатив, поскольку есть разные люди. Однако старается ездить повсюду с охраной.

«Я позитивный человек, неприятных событий не помню. Но бывали разные случаи. Несмотря на этот инцидент продолжила выступление, чтобы не подвести зрителей», - сказала Бузова.