Российский кинофильм «Чебурашка» успешно вышел в прокат в странах Ближнего Востока

Публика Ближнего Востока очень тепло и радостно приняла новый российский кинофильм «Чебурашка». Отечественная комедия получила высокий рейтинг во время проката на Ближнем Востоке. Об этом проинформировал представитель отдела продаж и дистрибуции популярной ливанской сети кинозалов Grand Cinemas Исаак Фахед.

По его словам, зрители хорошо приняли картину. Они активно покупают билеты на киносеансы. При этом известно, то лента переведена на английский язык. Также картина транслируется на арабском языке с субтитрами. Ранее «Чебурашку» пустили в кинопрокат в городах Эстонии. Также уточним, что далеко не вся публика догадывается о том, что фильм российский.

В РФ фильм Дмитрия Дьяченко вышел 1 января 2023 года. Он стал самым кассовым за всю историю в отечественном прокате.