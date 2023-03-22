«Русская весна» показала сильные видеокадры, как учитель вернулся из зоны СВО к своим ученикам

Интернет-издание «Русская весна» опубликовало видекадры, на которых видно, как учитель, который вернулся из зоны проведения спецоперации (СВО) на Украине, в школу к своим ученикам.

Полгода назад учитель физкультуры одного из учебных заведений города Ессентуки был мобилизован. Не так давно мужчина приехал на некоторое время домой в отпуск. Педагог поспешил отправиться к ученикам.

Судя по снимкам и видео, опубликованным в Сети, встреча получилась очень трогательной и милой. Дети окружили своего учителя и не хотели отпускать. Все школьники буквально светились от счастья.











