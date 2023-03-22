Шахназаров раскритиковал братьев Валерия и Константина Меладзе из-за группы «ВИА Гры»

За все время работы с поп-группой «ВИА Гра» Валерий и Константин Меладзе сделали суперзвезд из многих участниц коллектива. О творческой деятельности братьев решил высказаться Михаил Шахназаров.

Как отметил журналист на своем YouTube-канале, Меладзе сознательно опошлили российскую эстраду. Константин и Валерий заполнили ее «смазливыми протеже».

Зачем тащить ораву безголосых девушек легкого поведения на эстраду? Я объясню. Чтобы занять поляну и туда никого не пустить, заявил Шахназаров.

Михаил также вспомнил, как украинские артисты в свое время заполонили российские радио- и телеэфиры, не давая пробиться молодым талантам из РФ.

Отметим, что о деятельности Константина в настоящее время нет никакой информации. Валерий зарабатывает деньги за границей, гастролируя с сольными концертами.