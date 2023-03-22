Сосо Павлиашвили: «Алла Борисовна Пугачева помогла огромному количеству людей»

Сосо Павлиашвили в новом интервью рассказал, что думает об Алле Борисовной Пугачевой. Певец хорошо отозвался об Примадонне и заявил, что она в свое время помогла огромному количеству людей.

По словам Сосо, певица оказала большую помощь в продвижении на радиостанции его песен. Также артистка первой пригласила Павлиашвили на «Рождественские встречи». Теперь щоумен очень благодарен Примадонне за все, что она для него сделала. И не только для него, а и для многих остальных.

Павлиашвили отметил, что Алла Борисовна продвигала многих талантливых молодых исполнителей. А еще певец уверен, что Народная артистка РФ всегда была искренна со своими слушателями.