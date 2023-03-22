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Советник Путина Толстой объяснил отсутствие Полунина и Ковалевской на награждении в Кремле

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Советник Путина Толстой объяснил отсутствие Полунина и Ковалевской на награждении в Кремле
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Фото из открытых источников

Советник президента РФ Владимир Толстой объяснил, почему популярный артист балета Сергей Полунин, режиссеры Инесса Ковалевская и Александр Галибин не появились в Кремле на церемонии вручения премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры.

Как отметил Толстой, на среду, 22 марта, у Полунина была запланировала премьера нового спектакля. Ковалевской же врачи порекомендовали воздержаться от посещения каких-либо мероприятий в связи с почтенным возрастом — ей исполнилось 90 лет. Что касается Галибина, то он в свою очередь принял участие в празднике к 300-летию Перми.

Отметим, что вручение данных премий проходит традиционно в преддверии Дня работника культуры. В РФ этот праздник отмечают 25 марта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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