Советник Путина Толстой объяснил отсутствие Полунина и Ковалевской на награждении в Кремле

Как отметил Толстой, на среду, 22 марта, у Полунина была запланировала премьера нового спектакля. Ковалевской же врачи порекомендовали воздержаться от посещения каких-либо мероприятий в связи с почтенным возрастом — ей исполнилось 90 лет. Что касается Галибина, то он в свою очередь принял участие в празднике к 300-летию Перми.

Отметим, что вручение данных премий проходит традиционно в преддверии Дня работника культуры. В РФ этот праздник отмечают 25 марта.