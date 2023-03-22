Валерий Сюткин признался, что не является поклонником творчества SHAMAN

Лидер советской и российской рок-группы «Браво» Валерий Сюткин в интервью рассказал о своем отношении к популярному певцу-патриоту Ярославу Дронову, который выступает на сцене под псевдонимом SHAMAN.

Музыкант признался, что он не является поклонником творчества артиста.

«Не могу сказать, что меня композиции популярного сегодня певца SHAMAN цепляют», — сказал Валерий.

Сюткин добавил, что ему ближе творчество Александры Пахмутовой. А Дронов интересен больше молодому поколению.

Ярослав стал известен после участия в вокальном шоу «Голос». Дронов тогда дошел до финала. Позже SHAMAN выпустил свои хиты «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия».