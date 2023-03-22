Врач-невролог Царева рассказала о негативных последствиях недостатка сна

Недостаток сна нарушает работу организма и может привести к разным проблемам со здоровьем. Об этом сказала врач-невролог Елена Царева, которая является специалистом в области сомнологии.

По словам врача, главной системой, которая зависит от полноценного сна, является иммунитет. Недосып уменьшает сопротивляемость организма к внешним факторам. Не менее опасным является нарушение обменных процессов из-за неправильного отдыха. В результате у человека появляются сбои в работе кровеносной и пищеварительной системах, увеличиваются риски развития ожирения, болезней ЖКТ или сердечно-сосудистой системы.

Недостаток сна также негативно влияет на когнитивные способности, говорит специалист. В том числе снижается работоспособность. Более того, недосып в несколько раз повышает риск развития болезни Альцгеймера.