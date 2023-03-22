Врач предупредила о депрессии у Бориса Корчевникова из-за потери слуха

О том, что Борис Корчевников теряет слух, стало известно летом минувшего года. Сперва у ведущего изменилась мимика, он начал заикается и с трудом подбирать слова. Месяц назад он уже общался с помощью специальных гаджетов для слабослышащих. Какие последствия ждут ведущего, рассказала специалист по лечению патологии слуха Наталья Ходырева.

Врач заявила, что у плохо слышащих людей тревога выше, может развиться депрессия. Также доктор отмечает, что потеря слуха бывает разной степени. Пятая степень тугоухости является глухотой. Тугоухость —это не приговор, если пациента вовремя слухопротезировать, сделать кохлеарную имплантацию и иное оперативное вмешательство, учитывая диагноз пациента. Вернуть слух можно если это острая сенсоневральная тугоухость или острая кондуктивная тугоухость.