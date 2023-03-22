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Заслуженный артист РФ Николай Козак откровенно проинформировал о своей последней поездке на Украину

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Заслуженный артист РФ Николай Козак откровенно проинформировал о своей последней поездке на Украину
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Фото из открытых источников

Заслуженный артист РФ Николай Козак откровенно рассказал о своей последней поездке на Украину. Она состоялась в 2018 году. Как признался актер, он был поражен и удивлен теми изменениями, которые увидел на родине. 

Николай Михайлович, который родился в городе Олександрия (Кировоградская область) и вырос на Украине, часто бывал на родине. Однако его последняя поездка его огорчила. Об этом сам Козак рассказал телеведущему Борису Корчевникову в передаче "Жизнь и судьба".

Актер вспомнил, что тогда побывал в Киеве и Одессе. Он утверждает, что в то время на улицах были вооруженные люди:

Одесса изменилась. Все были перепуганные. Мне в гостинице сказали: "Только про политику не говорите ничего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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