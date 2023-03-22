Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта заявила, что у певицы МакSим скоро будет ребенок

Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова заглянула в будущее певицы МакSим. Певица напугала поклонников во время последнего концерта в Сочи, который был сорван из-за ее плохого самочувствия. Как считает звезда «Битвы экстрасенсов», артистка до сих пор не восстановилась после коронавируса.

«Не могу сказать, беременна ли она сейчас, хотя вижу, что у нее будет ребенок. Материнство ей выпадает в ближайшее время. Скоро она сама об этом сообщит. Нужно сказать, что беременность не будет простой. Все хронические заболевания будут прогрессировать», - уверена женщина.

Концерт МакSим проходил 18 марта в «Роза холле». Звезда отработала всего 20 минут, после этого ее голос стал хриплым, она еле стояла на ногах. Вскоре певица бросила микрофон и сбежала за кулисы. Собравшиеся зрители также отметили, что артистка сильно поправилась, поэтому заподозрили ее в беременности.