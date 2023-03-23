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Помпео выразил мнение о сотрудничестве РФ и Китая

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Помпео выразил мнение о сотрудничестве РФ и Китая
В Мире
Фото из открытых источников

Занимавший ранее должность руководителя американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео в интервью на телевизионном канале «Fox News» сделал заявление об информационной политике политического руководства США по отношению к официальному визиту политического руководителя Китая Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. 

Он заявил, что в США попытались приуменьшить важность и значение для геополитики этот визит и в целом сотрудничество между Российской Федерацией и Китаем.

Помпео заявил, что расширение сотрудничества между РФ и Китаем снижает геополитическое влияние США на международной арене. По его мнению, теперь в США хотят прикрыть эту ситуацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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