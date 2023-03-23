Помпео выразил мнение о сотрудничестве РФ и Китая

Четыре жителя Свердловской области найдены погибшими в зоне СВО. Родные искали бойцов с января и до последнего верили, что мужчины живы, находятся в
По статистике, мужчины в два раза реже обращаются к врачам, чем женщины. Взрослые и рассудительные люди сторонятся людей в белых халатах. При этом
Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах
Алла Пугачёва сейчас проживает с семьёй в Израиле. Певица прекратила концертную деятельность, хотя продолжает активно участвовать в светской жизни.
Агата Муцениеце выступила в финальной части телешоу "Абсолютно другая нага", заменив юмористку Екатерину Варнаву. В новом выпуске артистка вышла на
Звезда эстрады Таисия Повалий больше года живет в России. На днях артистка отправилась на гастроли в Сибирь. Певица планировала провести несколько
В военкомате Челябинской области сообщили о том, что военнослужащим, находящимся в запасе, повесток не вручают, пишет 74.RU. Ране в Сети появились
Желчнокаменная болезнь – нередкая болезнь у любителей острого и жареного. Российские врачи рассказали, как можно избежать болезни и почему
Портал «КП Екатеринбург» пишет, что у жительницы Екатеринбурга после приема у стоматолога начала гнить верхняя челюсть. Елена Ворошнина в
Весной организм сталкивается с недостатком сил, нехваткой витаминов. В итоге появляются постоянные простуды и сезонный подъем эпидемии ОРВИ и гриппа.