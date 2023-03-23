Каллас заявила об экспорте из РФ

Руководитель эстонского правительства Кая Каллас рассказала, что санкции, которые ввели западные государства по отношению к Российской Федерации, не влияют на экспорт из российских портов зерна и удобрений. Она отметила, что зерно и удобрения из РФ вывозятся без каких-либо трудностей, связанных с санкциями. Об этом она рассказала в ходе конференции между руководителями государств Европейского союза и их правительств.

Она рассказала, что из Российской Федерации зерно и удобрения вывозятся в другие государства сразу через несколько портов.

«Они могут использовать 18 портов. Также из 300 банков только 13 под санкциями», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что в политическом руководстве Бельгии говорилось о содействии экспорту российских удобрений.