73-летняя певица РФ Алла Пугачева поразила своих поклонников обновленным имиджем

Певица Алла Пугачева, покинувшая Российскую Федерацию в сентябре, обескуражила поклонников своим обновленным имиджем.

Примадонна отечественной эстрады год проживает в Израиле. 73-летняя артистка бросила сцену, всю себя она посвятила семье и воспитанию детей.

Несколько дней назад навестить Примадонну прилетели ее давние друзья - супруги Юдашкины. Жена модельера опубликовала в своем блоге снимок с Аллой Борисовной. Многие подписчики Валентины отметили, что Пугачева стала намного лучше выглядеть. Алла Борисовна старается всегда модно одеваться для того, чтобы идти со временем нога в ногу.

Исполнительница облачилась в светлый джинсовый костюм и кроссовки. По мнению поклонников, такой наряд смотрится на зрелой женщине необычно. Также пользователи обратили внимание на фигуру певицы. Глядя на фотографию трудно поверить, что звезде эстрады исполнилось 73 года.