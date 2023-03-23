Актер Анатолий Белый рассказал, что группа «Би-2» тайно спонсирует ВС Украины

Анатолий Белый (Вайсман), сбежавший из РФ в Израиль, рассказал, что рок-группа "Би-2" спонсирует ВС Украины. Анонсируя в социальных сетях двойное выступление коллектива в турецком городе Кемер в апреле, артист призвал поклонников явиться на выступление группы. Но некоторые подписчики возмутились, что сейчас не время для веселья.

Белый подчеркнул что Шура и Лёва - его друзья. Также Анатолий заявил следующее: "

Обозвать, приклеить ярлык, осудить - ох, как это знакомо. А узнать побольше информации, подумать головой - нет. Часть денег ребята отдают на помощь Украине. Они это не афишируют, а просто делают", - написал актёра.

Напомним, что музыканты "Би-2", несмотря на критику российской политики, выступили на Суперкубке РФ по футболу. Однако были освистаны трибунами.