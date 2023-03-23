Актер Милош Бикович назвал съемки в российской ленте «Вызов» уникальным опытом

Знаменитый актер кино и театра Милош Бикович пообщался с корреспондентами «Газета.ру». Артист поделился своими впечатлениями от съемок в кинолентах Клима Шипенко «Вызов» и «Холоп 2».

Каждый из фильмов выйдет на широкие экраны в этом году. Бикович заявил, что обе картины ему очень важны. Одна из них войдет в историю за свой космический масштаб, а вторая — сиквел, получившей народную любовь и с хорошими кассовыми сборами.

«Никогда ранее не предполагал, что буду проходить обучение, которое проходят космонавты. И что смогу почувствовать когда-нибудь невесомость. Съемки в фильме «Вызов» — это уникальный опыт, его ни с чем нельзя сравнить», — признался 35-летний Милош.



