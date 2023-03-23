Александр Панкратов-Черный рассказал о необычном знакомстве с Владимиром Высоцким

Владимир Высоцкий тепло принял никому не известного школяра Александра Панкратова-Черного, когда узнал, что он является студентом Горьковского театрального училища. Как вспомнил сам актёр и кинорежиссёр, их с Высоцким случайно познакомил «Коля Бурляев».

По словам Народного артиста РФ, в то время они с другом Витей Шведом были нищими студентами, которые приехали безбилетниками в Москву из Горького. Парни мечтали пойти на Таганку. Но Валерий Янклович, друг Высоцкого, являющийся администратором театра, выгнал студентов, которые пытались получить пригласительный на спектакль.

«Смотрю – Николай Бурляев с девочкой у служебного входа стоял. Мы затем подружились с девочкой – это была Ирочка Роднина, фигуристка наша великая. Нагло подхожу и прошу помочь достать мне контрамарку. Он сказал: «Ты чё, с ума сошел? Я Высоту жду, не знаю, пропустят ли». – «Кого ждешь?» – «Высоту. Высоцкого!» И тут выбежал Володя и говорит: «Колька, пошли быстро!» И мне тоже: «Пацан, давай, не отставай!». Он подумал, что вместе с Бурляевым. А затем мы лично уже познакомились, я на Таганку тогда часто приезжал», - вспомнил актер.