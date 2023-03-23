Алину Загитову сравнили с Моникой Беллуччи после публикации новых фотографий

20-летняя Алина Загитова покоряет сердца многих россиян выступлениями на льду. Спортсменка также активно ведет свой микроблог в соцсетях. Фигуристка часто принимает участие в разных фотосессиях. Она не стесняется делиться новыми профессиональными фото с поклонниками.

Вчера в блоге Загитовой появились новые снимки. Фотосессия получилась завораживающей. На кадрах Алина предстала в элегантном темном наряде с открытыми плечами. Она прикрыла лицо фатином. Драматизма этому образу добавила прическа и эффектный вечерний макияж.

Фанаты были приятно удивлены. Поклонники написали, что спортсменка настоящая красавица. Каждая из фотосессий фигуристки прекрасна. Многие также отметили схожесть Алины с актрисой Моникой Беллуччи.