Аня Покров заявила, что захотела сделать пластическую операцию по увеличению груди

Популярная блогерша и тиктокерша Аня Покров призналась, что она захотела сделать себе пластическую операцию по увеличению груди. Об этом кумир молодежи рассказала подписчикам в соцсети.

Девушка опубликовала в личном микроблоге снимок в корсете. Фанаты начали писать язвительные комментарии по поводу того, что у звезды маленькая грудь.

В ответ на этом блогерша сказала, что когда-то сильно переживала из-за этого.

Раньше меня это цепляло. Цепляло так, что ходила к хирургу на консультацию для увеличению груди, - написала Аня.

Однако Покров решила не делать операцию. Сейчас девушка комфортно себя чувствует в топиках или купальниках.