Балерина Кристина Кретова откровенно рассказала об отношении к Анастасии Волочковой

27 марта в театре «Русская песня» в Москве состоится программа «Классика русского балета», где на сцене предстанут лучшие солисты страны. Главную роль в ней исполнит премьер Большого Игорь Цвирко. В интервью артист и его жена — звезда Большого театра Кристина Кретова рассказали, как они относится к Анастасии Волочковой.



Раньше выступала с Настей на одной сцене. Она была прекрасной балериной. Сейчас творчество ее нельзя назвать театральным, она скорее является медийной личностью, артисткой. Однако отношусь хорошо к ней. Каждый делает свой выбор, кто мы, чтобы кого-то судить?, - сказала Кретова.

Муж балерины с супругой полностью согласился.

Она была интересной, красивой балериной. В социальных сетях за ней не слежу. Единственное, порой люди специально провоцируют ее на действия, это их не красит. Сама Настя в полном праве распоряжаться жизнью так, как считает нужным, - добавил Цвирко.