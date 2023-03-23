Блогер Рустам Солнцев подверг жесткой критике Басту после инцидента с Димой Масленниковым

Рустам Солнцев решил прокомментировать скандал, который разгорелся между рэпером Бастой и Димой Масленниковым. Блогер произошедшее считает конфликтом «малодушного» и «недалекого».

«На мой взгляд, Баста –это вообще очень малодушный персонаж. В малодушии уличал его вовсе не я, а люди, которым он действительно важен», – заявил экс-участник Дома-2.

Напомним, конфликт знаменитостей назрел после телешоу «Вопрос ребром». Его ведущим является Баста. После выхода нового эпизода с Дмитрием певца обвинили в грубости. Сам блогер возмутился интимности задаваемых вопросов. После произошедшего исполнитель принес свои извинения и признался, что осознал ошибки.