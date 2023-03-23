Боевик «Джон Уик 4» показал рекордные показатели предпродажи билетов в России

Боевик «Джон Уик 4» на предварительной продаже билетов в РФ заработал 20,1 млн рублей. По показателям предпродаж в России этот фильм обошел «Операцию «Фортуна» режиссера Гая Ричи, который до российского старта проката получил в свою копилку 8 млн рублей. Напомним, что третья часть «Джона Уика», которая официально выходила в РФ, на предпродаже билетов заработала всего 3,2 млн рублей.

Премьера 4-й части состоится уже сегодня, 23 марта, ровно за сутки до мировой премьеры. Через несколько дней после падения эмбарго на публикацию рецензий на картину «Джон Уик 4» оценка ленты на Metacritic была отметке в 78/100. Это довольно высокий показатель для боевиков. Кроме того, это является лучшим результатом для всей серии. Квадриквел опередил вторую часть на три балла.