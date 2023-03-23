Брат и мама расскажут о жизни Михаила Горшенёва из «Короля и Шута» в новом фильме

О солисте легендарной российской группы "Король и Шут" Михаиле Горшенёве выходит на экраны двухсерийный документальный кинофильм. В картине поклонники смогут узнать о том, каким был артист в глазах близких людей и членов семьи.

По информации пресс-службы проекта, героями ленты стали участники КиШа: Александр Щиголев, Александр Балунов "Балу", Яков Цвиркунов, а также лидер группы Андрей Князев. К тому же, в документальном проекте приняли участие родной брат Мизаила Алексей (солист "Кукрыниксы") и мама музыканта Татьяна Ивановна. Поделился своими воспоминаниями Сева Гаккель, основатель клуба "TaMtAm".