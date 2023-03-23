Брежнева впервые высказалась в поддержку Украины после начала СВО ВС РФ

Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Такі ми люди» («Такие мы люди»). Певица снялась в ролике в новом образе - с четным цветом волос и короткой стрижкой, а еще откровенно заявила, на чьей стороне находится.

Певица родилась в Днепропетровской области. Настоящая фамилия артистки Галушка. После замужества в 2006 году она перешла на фамилию мужа — Киперман. Для творчества певица взяла себе псевдоним Брежнева. Но после начала СВО исполнительница вновь сменила псевдомним и стала Vera.

Длительное время блондинка не появлялась в соцсетях. Она не записывала песни и не проводила концерты. Позже появилась информация, что супруга Меладзе продолжит петь, но уже на украинском языке.