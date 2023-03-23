Чем опасна человеку сибирская язва, в каких регионах России её нашли, симптомы и лечение

В нескольких регионах РФ выявили сибирскую язву. Это опасное заболевание в некоторых случаях может приводить к летальному исходу. Передается человеку от домашнего скота, поражает лимфоузлы, на теле появляются язвы.

Зачастую заражение происходит при разделке туш и обработке шкур коров, лошадей, коз, верблюдов, оленей, а также во время употребления продуктов, загрязненных спорами. От человека к человеку болезнь не передается.

Проявляется она лихорадкой, интоксикацией, поражением лимфоузлов. Инкубационный период - 2-14 дней. В 95% случаев наблюдается кожная форма болезни, появляются язвы на голове, ладонях, шее, предплечьях. При легочной форме наблюдают боль в груди, одышку и пневмонию, при кишечной – метеоризм, диарею, рвоту, тошноту.

В Роспотребнадзоре уточнили, что все формы заболевания лечат антибиотиками или специфическим глобулином. При кожной форме в 10-20% случаев сибирская язва приводит к летальному исходу, при легочной – почти 100%, а при кишечной – около 50%. Также всегда заканчивается смертью сибиреязвенный менингит.