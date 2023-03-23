Елена Ваенга не поняла, почему кинофильм «Все везде и сразу» получил семь «Оскаров»

Елена Ваенга не поняла посыл кинофильма «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Картина получила 7 номинаций на премию «Оскар».

Артистка не понимает, чем лента заслужила такого внимания. В личном микроблоге певица попросила подписчиков объяснить, по какой причине проект стал успешным и вызвал фурор.

«Пожалуйста, прошу, объясните мне тупой, потерявшей свой вкус и понимание мало-мальски в кино...боюсь даже написать, в искусстве, что это было… Крик души! О чем это? Про что? И почему 7 Оскаров…», — пишет Ваенга.

К обсуждению присоединился почетный академик Иван Неклюдо. По словам работника Академии инженерных наук РФ, кино связано с идеей мультивселенной в квантовой механике. Однако такое объяснение ученого не впечатлило Елену.

«Квантовая физика прекрасна, но члены и фаллоимитаторы при чем? А драки?» — добавила исполнительница.