Гепатолог Якушев: заболевания печени могут вызывать у человека депрессию

Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев поделился главными симптомами, которые свидетельствуют о заболевании печени. Как объясняет эксперт, чаще всего у человека явных признаков у болезней нет. Однако косвенные можно легко обнаружить.

Так, самым ярким и выраженным симптомом является постоянный зуд кожи без видимых волдырей и сыпи. Чаще всего такой симптом проявляется у женщин старше пятидесяти лет.

Это говорит о редком иммунном заболевании – первичном билиарном холангите, который приводит к циррозу печени. Зуд наблюдается даже ночью, а антигистаминные препараты дают только временный эффект или его не дают.

Молодым людям до 20 лет или детям и подросткам нужно насторожиться, если постоянно преследует плохое настроение и тремор. По словам гепатолога, редкая болезнь Вильсона-Коновалова может у пациента вызывать депрессию, проявления которой заранее можно отследить.