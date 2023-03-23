«Я к ней пришла, а она не впустила»: Рубальская рассказала, держит ли обиду на Пугачеву

Лариса Рубальская откровенно рассказала, произошел ли между ней и Аллой Пугачевой конфликт. Поговаривали, певица настолько обозлилась на поэтессу, что даже отказалась пускать на порог дома. В Ютуб-шоу «Откройте, Давид!» писательница дала откровенное интервью.

«Недавно писали, что „Лариса Рубальская никогда это Алле Пугачевой не простит“. Оказывается, я к ней пришла, она меня не впустила в свой дом. Никогда к ней не приходила, такой ситуации никогда не было», — призналась Рубальская.

Впрочем, Лариса Алексеевна к слухам относится снисходительно. Она понимает, что статус известного человека обязывает быть в потоке сплетен и догадок.

Рубальская старается всегда говорить, как было на самом деле. Очернять репутацию Примадонны она не намерена, хотя ей неоднократно предлагали сочинить порочащую честь певицы историю за приличные деньги.