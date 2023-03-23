Яна Рудковская скандалы с Митрошиной и Чекалиной назвала «показательной поркой»

В своем Телеграм-канале Яна Рудковская высказалась по поводу скандалов с Сашей Митрошиной и Валерией Чекановой (Лерчек).

По мнению продюсера, в начала ее творческой карьеры заработать большие суммы денег было очень сложно.

«Сейчас капитал можно сложить легче и быстрее. Однако это вовсе не значит, что на каждая вторая на такое способна. Совсем нет. Это явление — что они столько зарабатывают, у них получается, люди им верят. Восхищаюсь тем, как они деньги делают», — написала продюсер в соцсети.

При этом Рудковская происходящее считает «показательной поркой». Она призвала извлечь урок из всего происходящего. Яна добавила, что всем блогерам с большими доходами обязательно нужно пользоваться услугами финансиста или налогового консультанта.