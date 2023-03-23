Экс-супруг Бородиной Омаров опроверг, что сделал предложение своей возлюбленной 8-го марта

Экс-муж Ксении Бородиной вышел в свет с новой избранницей. Пара прошлась по красной дорожке на премьере одного из фильмов. Журналисты получили комментарии по поводу помолвки влюбленных.

Курбан с сыном и Валерия посетили премьеру «Джон Уик 4». Они позировали на ковровой дорожке и ответили на вопросы касательно сделанного предложения руки и сердца.

Речь идет о сюрпризе, который устроил Омаров в день рождения Бородиной. Мужчина преподнес девушке букет тюльпанов и шары. Это происходило посреди улицы, где бизнесмен встал на колено.

Оказалось, что подписчики неправильно поняли экс-супруга телеведущей и никакой помолвки не было. Курбан пообещал, что обязательно всем расскажет, когда решится сделать предложение избраннице.