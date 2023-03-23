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Эвелина Блёданс оказалась на грани нервного срыва

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Эвелина Блёданс оказалась на грани нервного срыва
Знаменитости
Фото из открытых источников

Эвелина Бледанс в новом интервью прокомментировала конфликт с Погребняк, который произошел между участницами во время съемок  «Новых звезд в Африке».

Как считает актриса, блогерша «зачищала ненужные следы» для создания себе положительного образа. Телеведущая уверена, что зрители пребывают в ужасе от поступков жены футболиста. Бизнесвумен якобы позиционирует себя жертвой.

В общем, стала нести какой-то бред, поэтому сейчас загнана в угол. Увидела себя со стороны, испугалась своего лица в прямом и переносном смысле, - отметила Бледанс.

В качестве примера Эвелина привела ситуацию, когда Мария пообещала другому участнику проекта Виталию Гогунскому поддержку, хотя в итоге против него и проголосовала. По словам актрисы, это был просто «неимоверный удар».

Если вернуться к Блёданс, то она нередко оказывалась в шоу на грани нервного срыва. В одном из выпусков звезда рыдала дважды, как будто это прописано в контракте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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