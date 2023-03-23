Эвелина Блёданс оказалась на грани нервного срыва

Четыре жителя Свердловской области найдены погибшими в зоне СВО. Родные искали бойцов с января и до последнего верили, что мужчины живы, находятся в
Многие овощи и фрукты в настоящее время страдают от "бедности вкуса". Это болгарский перец, морковь, клубника, томаты, доступные в супермаркетах
В военкомате Челябинской области сообщили о том, что военнослужащим, находящимся в запасе, повесток не вручают, пишет 74.RU. Ране в Сети появились
Звезда эстрады Таисия Повалий больше года живет в России. На днях артистка отправилась на гастроли в Сибирь. Певица планировала провести несколько
Певица Алла Пугачева, покинувшая Российскую Федерацию в сентябре, обескуражила поклонников своим обновленным имиджем. Примадонна отечественной
Российский певец-патриот SHAMAN впервые прокомментировал оскорбительную шутку комика Максима Галкина* (признан иноагентом) про его композицию
Весной организм сталкивается с недостатком сил, нехваткой витаминов. В итоге появляются постоянные простуды и сезонный подъем эпидемии ОРВИ и гриппа.
Украинские дроны-камикадзы, атаковавшие Джанкой в Крыму прошлой ночью, прилетели из Одесской области. Об этом сообщает издание «Репортер», ссылаясь
Один из самых высоких показателей лишнего веса у детей был зафиксирован в Свердловской области. Как пишет «E1.RU», у 27 % из 3 тысяч первоклассников
Беспилотные летательные аппараты Mugin-5 ранее использовались для атак на полуостров. Благодаря малой радиолокационной заметности их снова применили