Молчавшая два месяца Джанабаева вышла на связь после скандалов с музыкантом Меладзе

После новогоднего выступления в ОАЭ жизнь Валерия Меладзе изменилась. Причиной стала фраза, которую певец шепотом произнес в знак поддержки Украины. Вскоре концерты артиста стаили отменять один за другим. Россияне потребовали не пускать исполнителя в страну, а также лишить всех государственных наград и даже присвоить статус иностранного агента.

Жена оскандалившегося Валерия тоже ушла в тень. Альбина Джанабаева не выходила на связь с поклонниками с начала января.

Однако на днях певица опубликовала в блоге новый пост с фото, сделанными в Москве.