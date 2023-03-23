На премьеру «Чебурашки» на русском языке в эстонском городе Нарве продали почти все билеты

«В среду на премьеру фильма "Чебурашка" в Нарве продали практически все билеты в Apollo Kino Astri. Запланированы еще три сеанса в эту субботу и четыре – в ближайшее воскресенье. Картина идет на русском языке, но с субтитрами на эстонском языке", — сказано в сообщении.