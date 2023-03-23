Passion.ru: Сменившая имя певица Вера Брежнева перекрасилась в брюнетку и обрезала волосы

Вера Брежнева получила известность как участница женской поп-группы «ВИА-Гра». Позже певица из Украины хорошо зарабатывала на концертах в РФ, получила немало музыкальных премий и обзавелась миллионами поклонников.

В 2022 году исполнительница резко поменяла позицию. Она вспомнила о своих корнях. Вера решила уехать в Европу после начала спецоперации и неожиданно сменила псевдоним Брежнева на Vera.

Былой популярности у треков певицы нет, поскольку большая половина слушателей была из России. Сейчас жена композитора исполняет песни исключительно на украинском языке.

Также артистка кардинально изменила имидж - она обрезала волосы под каре, сделала челку, став жгучей брюнеткой. Правда, такой образ понадобился звезде для нового видеоклипа на песню «Такі ми люди».