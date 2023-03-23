Певица из РФ Альбина Джанабаева полностью сменила имидж и помолодела на 20 лет

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гры» опубликовала в личном микроблоге новое фото спустя два месяца молчания. Пользователей соцсети удивил новый имидж Альбины Джанабаевой и ее внешний вид.

Новым фото знаменитость рассекретила свое местоположение. Судя по кадрам, певица находится в Москве. Они были сделаны у входа в один из московских ресторанов. Появление в блоге артистка прокомментировала цитатой из «Доктора Хауса».

«Не будь жмотом – дай второй шанс человеку, не будь идиотом – не давай никогда третий», —пишет под постом Альбина.

За время отсутствия Джнанабаева изменилась. Жена Меладзе обновила гардероб и прошла курс омолаживающих процедур. Поклонники остались в восторге от внешности любимицы и отметили, что звезда помолодела на 20 лет.