Продюсеры биографического фильма «Тальков» хотят провести всенародный кастинг на роль Игоря Талькова

Сергей Кальварский и Наталья Капустина, которые в настоящее время работают над биографическим фильмом об Игоре Талькове, планируют провести всероссийский кастинг на роль легендарного музыканта. Пока это всего лишь идея и создатели ленты не раскрывают подробностей.

Байопик под названием «Тальков» поставит Евгений Сангаджиев. Режиссер известен по фильму «Хэппи-энд» (2021 год). Артист, который сыграет главную роль, пока что не подобран. По словам Кальварского, группа всегда находится в контакте с родными Талькова. Они стараются деликатно обсуждать вопросы, которые связаны с погибшим певцом и будущим кинопроектом.

Напомним, Игоря застрелили в гримерке прямо перед концертом в 1991 году. Смерть Талькова до сих пор окутана тайной. В 2018 году уголовное производство по факту убийства возбудили снова.