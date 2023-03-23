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Проникает под кожу: Роспотребнадзор предупредил о случаях сибирской язвы в РФ

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Проникает под кожу: Роспотребнадзор предупредил о случаях сибирской язвы в РФ
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Фото из открытых источников

В России зафиксированы несколько случаев заражения сибирской язвой. В Роспотребнадзоре подготовил памятку о профилактике заражения. Источником болезни являются сельскохозяйственные животные: ослы, олени, козы, верблюды, крупный рогатый скот и термически не обработанная продукция от них.

Сибирская язва у животных протекает остро: подскакивает температура, отекает голова и шея. Заражение человека от человека не возможно, он есть риск заразиться от прямого контакта с больным скотом, когда микробы попадают в царапины, ссадины или порезы, воздушно-пылевым и воздушно-капельным путем, при употреблении термически необработанной мясной продукции.

Симптомы у человека: лихорадка, на коже рук появляются язвы. При лёгочной форме наблюдают боли в груди, одышку, пневмонию. При кишечной форме – понос, рвоту, метеоризм.

Чтобы не заразиться, при подозрении нужно обратиться к ветеринару, надевать при уборке помещений маску, проводить вакцинацию животным и людям из группы профессионального риска.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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