Рэпер Джиган прокомментировал избиение дочери Ариэллы в московской школе

Оксана Самойлова сообщила поклонникам о неприятной ситуации. Ее старшая дочь Ариела подверглась избиению в московской школе. Руку на девочку поднял мальчик. Модель, выслушав наследницу, отправилась в школу, где пообщалась с учителями и родителями обидчика.

Позиция отца Ариелы была неизвестна. Сегодня журналисты попытались связаться с рэпером и узнать его мнение. Артист ответил весьма сдержанно.

«Мальчик Ариелу ударил просто так. Не сильно, хотя неприятно. Мало что там пишут. Разве мальчик может бить девочку? Разве это норма? Считаю, нет. Но он уже извинился, школа принесла свои извинения. Надеюсь, что его родители уже приняли меры», — заявил Джиган.

Отметим, что сейчас певец живет отдельно от семьи. При этом он видится регулярно с детьми и публикует совместные снимки.