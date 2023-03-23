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Рост среднего чека и разрушение ОКН: новый туристический сезон в Петербурге может оказаться провальным

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Рост среднего чека и разрушение ОКН: новый туристический сезон в Петербурге может оказаться провальным
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Смольном признали влияние инфляции на увеличение среднего чека от туристов. Но не обратили должного внимания на разрушение исторического и культурного облика Петербурга, который так ценится гостями Северной столицы.

В рамках программы «Петербург — город решений. Новый туристический сезон. 21 марта 2023» на канале «Санкт-Петербург» председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал о перспективах туристического сезона в Северной столице. Он отметил рост среднего чека одной поездки в Петербург почти до 40 тысяч рублей – с 36 тысяч за последние три года. При этом он признал, что на статистику оказала влияние инфляция при сохранении востребованности города у туристов.

Стоит отметить, что указанный рост туристических трат не является конечным с учетом ожидаемого ввода туристического сбора с 1 августа текущего года. К новой мере в экспертном сообществе отнеслись с изрядной долей скептицизма. Специалисты полагают, что взамен незначительного эффекта пополнения бюджета гостиницы и отели могут потерять изрядную часть своих клиентов.

При этом чиновники из Смольного не смогли внятно объяснить причины такого решения и пользы, которая должна последовать. Такого мнения придерживается партнер УК «ZONT Hotel Group» Николай Филатов. Он указал, что деньги, вырученные с нового сбора, должны быть применены на поддержание инфраструктуры Петербурга. Именно на нее приходится самая большая нагрузка в связи с открытием туристического сезона.

Кроме того, эксперт отметил, что решение взимать с гостей по 100 рублей в сутки за проведение в городе более дня и регистрацию в официальных отелях и гостиницах может привести к оттоку клиентов в пользу частного сектора для избегания лишних затрат.

В ходе эфира на канале «Санкт-Петербург» Корнеев также заявил, что главной туристической составляющей Петербурга является сама атмосфера города.

«А мы думаем о том, как это показать: почувствовать себя петербуржцем, поучаствовать в наших праздниках, погуляй по Коломне, по историческим районам. Общественные пространства - как новые точки туристского интереса», — рассказал он.

В тоже время одной из самых острых проблем в Северной столице является постепенная утрата ее культурного и исторического облика. В городе планомерно уничтожаются объекты культурного наследия и памятники архитектуры в угоду интересам застройщиков. Вместо них появляются очередные жилые комплексы и торговые центры. Компенсировать такие потери невозможно, однако команда губернатора Александра Беглова не содействует сохранению знаковых объектов.

Так, 22 марта 2023 года петербургские парламентарии в третьем чтении одобрили внесение поправок в закон «О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия». Теперь исторические здания могут быть снесены ради строительства новых объектов. Первыми «жертвами» станут исторические склады Кокоревых на Лиговском проспекте и восемь зданий на проспекте Обуховской Обороны, включая школу, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. В защиту школы недавно выступили уважаемые петербуржцы, блокадники и ветераны Великой Отечественной войны, однако остались неуслышанными.

За время губернаторства Беглова город безвозвратно потерял ряд знаковых объектов культурного наследия, что может негативно сказаться, в том числе, на сфере туризма. Без исторического, культурного облика гостям Петербурга вряд ли будут интересны новые общественные пространства на руинах уничтоженных некогда величественных зданий и памятников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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