Starhit: российская певица Вика Цыганова заявила об унижении во время телешоу «Суперстар»

Вика Цыганова стала участницей шоу "Суперстар" два года назад, но вскоре об этом пожалела. В проекте певица исполнила популярную песню "Андреевский флаг". К сожалению, в итоге артистка была разочарована организацией программы, сообщает StarHit.

Во время выступлений на сцене Вика изо всех сил пыталась выделиться среди иных участников. Певица старалась не скатываться при этом в пошлость. А вот жюри серьезно критиковало действия артистки на сцене — и не только ведущая Лера Кудрявцева, но и критик Сергей Соседов. И хоть исполнительница не обращает внимание на комментарии, ей стало обидно. Самое страшное случилось во время исполнения хита «Приходите в мой дом». Сперва на сцену вышла Вика, а за ней балет…