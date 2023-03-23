Светлана Бондарчук опубликовала откровенные фотографии своих форм без одежды

Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в пикантном образе. Снимками ведущая поделилась в соцсети. 54-летняя теледива ответила на вопросы поклонников.

В одном из них Светлана опубликовала снимок из личного архива. На нем Бондарчук позировала в черном нижнем белье, а также кожаном тренче. Волосы Светлана уложила крупными локонами, сделав вечерний макияж.

У звезды подрастают двое детей от брака с кинорежиссером Федором Бондарчуком: это 32-летний сын Сергей и 24-летняя дочка Варвара.

В 2020 году она снова вышла замуж. Ее вторым мужем является дизайнер Сергей Харченко. У мужчины от предыдущего брака тоже осталась наследница.